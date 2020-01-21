انطلاق الاجتماع الخامس للجنة الفنية للملكية الفكرية بالجامعة العربية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق الاجتماع الخامس للجنة الفنية للملكية الفكرية اليوم الثلاثاء بمقر جامعة الدول العربية، الذى تنظمه إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة ويستمر لمدة يومين بمشاركة المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية فى الدول العربية، ويناقش الاجتماع، تحديد آلية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية، اختيار رئيس اللجنة الفنية للملكية الفكرية للفترة الثانية، ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الرابع للجنة الفرعية لحق المؤلف واللجنة الفرعية للملكية الصناعية.

وفي بداية الاجتماع، تم اختيار رئيس للجنة الفنية للملكية الفكرية لمدة عامين وهو مرشح المملكة العربية السعودية المهندس سامي بن علي السديس نائب الرئيس التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية والشراكات في الهيئة السعودية للملكية الفكرية .

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وأكدت الوزير مفوض مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية، في كلمتها في الجلسة الافتتاحية، أن هذا الاجتماع يأتي مواصلة للجهود التي بدأت منذ صدور القرار الوزاري بإنشاء اللجنة الفنية للملكية الفكرية في الدورة 97 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 18 فبراير 2016 .

وقالت إنه تنفيذا لهذا القرار عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية للملكية الفكرية في فبراير 2017، الاجتماع الثاني في ديسمبر 2017، الاجتماع الثالث في أغسطس 2018، والاجتماع الرابع في فبراير 2019 .

وأوضحت أن إدارة الملكية الفكرية بالجامعة تقوم برفع تقارير وتوصيات هذه الاجتماعات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويتم إجازتها من خلال المجلس .

وأضافت "نحن نجتمع اليوم لتنفيذ توصيات الاجتماع الرابع للجنة ومن أهمها اعتماد قائمة خبراء الملكية الفكرية بالدول العربية، إيجاد آلية للتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجال حقوق حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك اختيار رئيس اللجنة الفنية للملكية الفكرية للفترة الثانية" .

وأشارت إلى أن القادة العرب في القمة العربية بتونس التي عقدت في مارس 2019، وافقوا على اعتماد شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية والذي تم مناقشته في الاجتماع.

وقالت إنها قامت بالمشاركة نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط في حفل إطلاق شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية وذلك من خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش المنتدى العالمي للعلوم بتاريخ 22 نوفمبر 2019 بمقر الأكاديمية الهنغارية للعلوم بمدينة بودابست - المجر وتحت رعاية وبحضور الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية الملكية بالأردن.

ونوهت بأن الأمانة العامة للجامعة خاطبت جميع الدول الأعضاء لموافاتها بآخر التشريعات الخاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة، وأضافت "ولقد وافتنا عدد من الدول العربية بقوانين حق المؤلف لديها وهي الإمارات، البحرين، جيبوتي، السعودية، السودان، العراق، ومصر" .