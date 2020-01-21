شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: تحليلات عرقلة تشكيل الحكومة من أجل عودتى مجرد أوهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعد الحريرى رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، إن "التحليلات التى تتحدث عن سيناريوهات تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودتى إلى رئاسة الحكومة مجرد أوهام ومحاولات مكشوفة لتحميلى مسؤولية العرقلة وخلافات أهل الفريق السياسى الواحد"، وجاء هذا فى وقت تواجه فيه حكومة حسان دياب رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، مظاهرات حاشدة ترفضها مسبقًا قبل الإعلان عن تشكيلها.

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، فى تغريدات عبر حسابه على تويتر، "قرارى حاسم بأن كرسى السلطة صارت خلفى، وأن استقالتى استجابت لغضب الناس كى تفتح الطريق لمرحلة جديدة ولحكومة تنصرف إلى العمل وتطوى صفحة المراوحة فى تصريف الأعمال".

وتابع "أما للمتخوفين من هذه السيناريوهات والقائلين بأن أحداً من أولياء أمر التأليف لم يعد يريد سعد الحريرى فى رئاسة الحكومة.. فأقول، سعد الحريرى اتخذ قراره ومفتاح القرار بيده.. فتشوا عمن سرق مفاتيح التأليف وأقفل الأبواب على ولادة الحكومة.. لبنان ينتفض".



تغريدات سعد الحريرى

ويشار إلى أن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، كان قد أعرب، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بقرب الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، قائلا "الأجواء إيجابية للغاية والحكومة ستُعلن اليوم إذا لم تطرأ مفاجآت أو حدث أمر غير اعتيادى يحول دون ذلك وهذا ما لا نتمنى حصوله"، وأشار برى، فى تصريحات لصحف "النهار والجمهورية والأخبار" اللبنانية، فى أعدادها الصادرة، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة الجديدة المنتظرة هى حكومة إنقاذيه من الاختصاصيين بالكامل، ومهمتها الأولى والأساسية هى حل الأزمة المالية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه يجب الحكم عليها بالنظر إلى عملها.

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وأضاف رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أن جهود الحكومة الجديدة، يجب أن تنصب على معالجة جذرية لأزمة لبنان الاقتصادية والمالية، مشددا على أن الوضع الراهن إذا استمر على ما هو عليه سيؤدى إلى نتائج كارثية.

وكُلف الدكتور حسان دياب، نائب رئيس الجامعة الأمريكية فى بيروت، فى 19 ديسمبر الماضى، بترأس وتشكيل الحكومة الجديدة، فى ضوء أصوات الكتل النيابية لتحالف قوى الثامن من آذار السياسى، الذى يتزعمه حزب الله، غير أن دياب لم يتسن له حتى الآن الانتهاء من تأليف الحكومة فى ضوء الصراعات الكبيرة داخل مكونات الفريق السياسى الواحد على الأحجام والحصص الوزارية ونوعية الحقائب وأسماء من سيشغلونها.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان سعد الحريرى، قد قال فى وقت سابق، أن لبنان تتحرك نحو المجهول والتعطيل مستمر منذ 90 يوما، مضيفا فى تغريده "المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية".

كان رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان سعد الحريرى، أكد أنه شعر بالخوف على بيروت، بعد أحداث السبت، وقال: "خفنا على بيروت البارحة لكنها لملمت كعادتها جراح ابنائها من قوى الأمن والمتظاهرين ومسحت عن وجهها آثار الغضب والشغب ودخان الحرائق".