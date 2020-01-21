شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: برلمان لبنان يرجئ جلسة ميزانية 2020 إلى 27 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الثلاثاء، أن برلمان لبنان أرجأ جلسة لمناقشة ميزانية 2020 إلى 27-28 يناير بعد أن كان محددا لها 22-23 منه. يأمل لبنان في خفض عجز ميزانيته والمضي قدما في إصلاحات اقتصادية في ظل أزمة مالية عميقة. ولبنان بلا حكومة منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر في مواجهة احتجاجات عارمة.

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