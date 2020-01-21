شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين فى وفاة الأمير بندر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته فى وفاة المغفور له الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل سعود جميل الصبر والسلوان.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتى تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

و من جهته، بعث الشيخ حميد بن راشد النعيمى عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، فى وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وأعرب فى برقيته عن تعازيه ومواساته الصادقة فى وفاة الفقيد .

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كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمى ولى عهد عجمان، و الشيخ ناصر بن راشد النعيمى نائب حاكم عجمان، برقيتى تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

وكان الديوان الملكى السعودى، قد أعلن صباح اليوم، وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليه اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض.