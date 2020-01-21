"عالأرض" ... مبادرة فلسطينية لمواجهة الاستيطان

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أطلق رجل الأعمال الفلسطيني، بشّار المصري، الثلاثاء، مبادرة، تهدف إلى "تعزيز قدرة المواطن على الصمود في أرضه المهددة بالاستيطان، من خلال تمويل أفكار خلاقة ريادية لمواجهة إسرائيل".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده المصري، في فندق الكرمل بمدينة رام الله، بحضور وزراء ومحافظين ونواب، وقيادات فلسطينية.

وأطلق المصري على المبادرة اسم "عالأرض.. فكرتك بتحمينا".

وقال "نهدف لدعم أفكار من شأنها مواجهة الاستيطان، وفضحه أمام العالم كخطر على حياة الفلسطينيين والسلام".

وأشار إلى أن "المبادرة تفتح أبوابها أمام كل شخص (فلسطيني أو غير فلسطيني) لديه مبادرة عملية ملموسة يمكن تنفيذها على الأرض".

وأعلن خلال المؤتمر عن بدء استقبال الأفكار عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.

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وستخضع المبادرات للتحكيم من قبل لجنة، وستتراوح جوائزها، ما بين 290 دولارا، و143 ألف دولار.

وقال المصري "الأفكار ليست بالضرورة إنتاجية، قد تكون إلكترونية، وقد تنفذ في أي بلد في العالم، ومعيارها الأساسي مواجهة الاستيطان".

ودعا "المصري" القطاع الخاص الفلسطيني إلى المشاركة في دعم المبادرة، مشيرا إلى أنها حتى اللحظة بتمويل ذاتي منه.

ويمثل الاستيطان الإسرائيلي، خطرا كبيرا على الضفة الغربية، حيث يلتهم مساحات شاسعة من أراضيها.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 640 ألف مستوطن يعيشون في الضفة بما فيها مدينة القدس (تضم نحو 220 ألف مستوطن).

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