الحوثيون يتهمون "الأغذية العالمي" بمنع المساعدات عن الحديدة

اليمن / الخليج 365

اتهمت جماعة "الحوثي" اليمنية، الثلاثاء، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بمنع إدخال المساعدات إلى مديرية الدُريهمي في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "سبأ" الحوثية أن السلطة المحلية في الحديدة (تتبع الجماعة) أدانت ما وصفته "قرار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة منع إدخال المساعدات الغذائية لقرى وعزل مديرية الدريهمي للمرة الثالثة على التوالي".

وقالت السلطة المحلية، في بيان، إن "قرار منع دخول المساعدات الغذائية جاء بتوجيهات من دول تحالف العدوان (تقصد التحالف العربي)؛ ويعد جريمة تضاف إلى جرائمه وحصاره المستمر على مدينة الدريهمي".

واعتبر البيان أن "قرار برنامج الأغذية العالمي مهين وصادم، ويدل على تماهي منظمة الأمم المتحدة وتواطؤها مع دول العدوان، للاستمرار في تعميق معاناة سكان المديرية".

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ولم يصدر تعليق من قبل برنامج الأغذية العالمي، الذي سبق أن اتهم الحوثيين بارتكاب انتهاكات بحق العمل الإغاثي في اليمن وتحويل مسار المساعدات.

كما اتهم البرنامج العالمي جماعة الحوثي في وقت سابق بـ"سرقة المساعدات من أفواه الجوعى في اليمن"، وهو ما تنفيه الجماعة.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

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