الإغاثة الإنسانية التركية تنشئ 120 مأوى للسوريين في إدلب

أفيون قره حصار/ الخليج 365

أكد منسق مساعدات هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) في سوريا، زكي طاهر أوغلو، أنهم بنوا 120 مأوى للسوريين شمالي محافظة إدلب السورية على مقربة من الحدود التركية.

وفي تصريحات للإناضول على هامش مشاركته في اجتماع للتعريف بحملة المساعدات التركية لإدلب بولاية أفيون قره حصار (وسط) أشار طاهر أوغلو، إلى نزوح نحو 450 ألف سوري من محافظة إدلب باتجاه الحدود التركية.

ولفت إلى أنّ النظام السوري يواصل استخدام القوة ضد المدنيين، دون الالتزام بالاتفاقات.

وبين أنّ النظام سيواصل قصف المدنيين مالم تفرض عليه عقوبات دولية.

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وسلط طاهر أوغلو الضوء على المساعدات التي تقدمها الهيئة للسوريين منذ 9 أعوام، قائلاً :" نبني منازل مؤقتة للسورين بدلا من الخيام، وصل عدد المنازل اليوم إلى 120، ولدينا ميزانية لرفع عددها إلى 4 آلاف منزل".

وتطرق طاهر أوغلو إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الشعب التركي للسوريين في إدلب، حيث أكد دخول نحو 30 شاحنة مساعدات لإدلب يوميا في الآونة الأخيرة.

وينزح المدنيون السوريون هربًا من الهجمات المتواصلة على إدلب، إلى مناطق عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، ومخيمات وأماكن آمنة نسبيًا قريبة من الحدود التركية.

وفي 9 يناير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وقف إطلاق نار بدأ الساعة 14:00 (بالتوقيت المحلي) في محافظة إدلب، إلا أن قوات النظام واصلت هجماتها البرية عبر إطلاق القذائف الصاروخية والهاون على مناطق مأهولة في قرى وبلدات بإدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.