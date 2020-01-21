إدلب السورية.. مصرع 50 مدنياً منذ 12 يناير

إدلب/براق قراجة أوغلو – أشرف موسى/الخليج 365

أعلنت جمعية "منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري"، عن مصرع 50 مدنياً ونزوح أكثر من 31 ألف آخرين، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، نتيجة هجمات النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضحت الجمعية خلال إطلاعها الخليج 365 على معطياتها، أن المقاتلات الروسية نفذت 232 غارة، فيما قامت مقاتلات النظام السوري بـ 89 غارة جوية استهدفت فيها مناطق خفض التصعيد في إدلب، منذ 12 يناير/كانون الثاني، موعد إعلان وقف إطلاق النار.

واستهدفت الغارات الجوية هذه مدرستين، ومركزين للدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، ومركز للتجمّع.

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وأسفرت هجمات النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني، عن مصرع 50 مدنياً، بينهم 13 طفلا، و3 نساء وموظف لدى الدفاع المدني.

في السياق ذاته، ارتفعت أعداد النازحين المدنيين من إدلب باتجاه الحدود التركية ومناطق عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، إلى 31 ألفا و500 شخصا.

وفي 9 يناير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وقف إطلاق نار بدأ الساعة 14:00 (بالتوقيت المحلي) في محافظة إدلب، إلا أن قوات النظام واصلت هجماتها البرية عبر إطلاق القذائف الصاروخية والهاون على مناطق مأهولة في قرى وبلدات بإدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.