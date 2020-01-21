التقاعد : طلاب هذه الجامعات لن يوقَف معاشهم التقاعدي

صحيفة الخليج الالكترونية أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن هناك طلاب 20 جامعة محلية لن يتم إيقاف المعاش التقاعدي عنهم إلا بعد التخرج أو بلوغ سن الـ26 عامًا.

وحوى بيان نشرته المؤسسة أسماء الجامعات المشمولة بهذا القرار، وقالت: معاشك التقاعدي مستمر بدون انقطاع حتى التخرج أو بلوغك سن السادسة والعشرين، وذلك في حال كنت أحد طلاب الجامعات العشرين المرتبطة إلكترونيًا مع مؤسسة التقاعد وكنت قد استفدت سابقًا من خدمة تغيير حالة المستفيد.

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