“الأرصاد” : توقعات بتقلبات جوية على المملكة بدءاً من يوم الجمعة المقبل

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صحيفة الخليج الالكترونية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة من التقليات الجوية على المملكة بدءًا من يوم الجمعة المقبل.
ونوهت الهيئة إلى أنها ستبث في وقت لاحق تقريرًا مفصلًا بهذه الحالة المتوقعة.
وكانت الأرصاد قد أشارت إلى توقعات باستمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة من اليوم وحتى بعد غدٍ الخميس، وعودة تأثير الكتلة الباردة مع بداية الأسبوع القادم.
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