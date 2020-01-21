إغلاق 32 منشأة مخالفة بعسير

الخليج - سلمى القحطاني

أتلفت أمانة منطقة عسير خلال الأسبوعين الماضيين نحو 118 كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية.

و أوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي بأن تلك الجولات الرقابية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، و ذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

كما اكد الى انه قد تم رصد نحو 180 مخالفة صحية و اغلق على اثرها 32 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية و المهنية ، و ذلك بعد اكثر من 565 جولة ميدانية قام بها المراقبين .

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و تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

الجدير بالذكر بان الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية و المهنية و المنشآت المتعلقة بالصحة العامة ، بتوجيهات ومتابعة من قبل امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي .

و إذ تدعو أمانة منطقة عسير جميع المواطنين و المقيمين بالتعاون مع الأمانة و البلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .