” أمانة عسير ” تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري بسحب أكثر من 100 مركبة تالفة

الخليج - سلمى الشهراني

واصلت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية مربه الفرعية جهودها في سحب المركبات التالفة و المشوهة للمظهر العام ، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.

حيث قامت الفرق المتخصصة في البلدية مؤخرا بسحب نحو 100 من المركبات التالفة و المهملة في عدة مواقع .

و أكدت الأمانة بأن الحملة تهدف إلى القضاء على مسببات التشوه البصري ، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله .