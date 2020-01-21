- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت أمانة منطقة الرياض إغلاق ملحمة في حي العوالي؛ لارتكابها عدة مخالفات، وذلك تجاوبًا مع بلاغ مواطن وثق بالفيديو عرض الملحمة لحومًا فاسدة للبيع.
وأوضحت الأمانة أن الإدارة العامة لصحة البيئة أغلقت الملحمة، بعد ارتكابها عدة مخالفات أبرزها وجود لحوم مجهولة المصدر، في بيئة افتقرت لأدنى الاشتراطات البلدية، تديرها عمالة دون شهادات صحية.
وأشارت إلى أنه جرى استدعاء المالك لاستكمال الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات.
وكان المواطن وثق عبر مقطع فيديو وجود ديدان في لحوم تعرضها ملحمة غرب الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الرياض تغلق ملحمة عرضت لحومًا مجهولة المصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.