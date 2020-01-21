أمانة الرياض تغلق ملحمة عرضت لحومًا مجهولة المصدر

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت أمانة منطقة الرياض إغلاق ملحمة في حي العوالي؛ لارتكابها عدة مخالفات، وذلك تجاوبًا مع بلاغ مواطن وثق بالفيديو عرض الملحمة لحومًا فاسدة للبيع.

وأوضحت الأمانة أن الإدارة العامة لصحة البيئة أغلقت الملحمة، بعد ارتكابها عدة مخالفات أبرزها وجود لحوم مجهولة المصدر، في بيئة افتقرت لأدنى الاشتراطات البلدية، تديرها عمالة دون شهادات صحية.

وأشارت إلى أنه جرى استدعاء المالك لاستكمال الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات.

وكان المواطن وثق عبر مقطع فيديو وجود ديدان في لحوم تعرضها ملحمة غرب الرياض.