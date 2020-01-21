شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تداول مقطع «الديدان».. «أمانة الرياض» تُغلق ملحمة عرضت لحوماً مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أغلقت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض ملحمة بحي العوالي ارتكبت مخالفات، أبرزها لحوم مجهولة المصدر في بيئة افتقرت لأدنى الاشتراطات البلدية، تديرها عمالة بدون شهادات صحية، وتم استدعاء المالك لاستكمال الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات. جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عرض ملحمة لحوماً فاسدة للبيع، وأظهر المقطع ملاحظة أحد زبائن المحل لديدان داخل قطعة لحم وإبلاغه العامل الذي تظاهر بالاستغراب، وأخذ قطعة اللحم ليغسلها. Advertisements

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