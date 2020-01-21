4 أعضاء جدد في مجلس إدارة «نخيل» برئاسة الشيباني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «نخيل» اليوم عن تغيير في مجلس إدارتها بعد استقالة رئيس المجلس، علي راشد أحمد لوتاه الذي تم تعيينه في مجلس إدارة دبي العالمية، بدعوة من رئيس مجلس إدارتها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

وسيضم مجلس إدارة «نخيل» الجديد أربعة أعضاء جدد، هم محمد إبراهيم الشيباني رئيساً، وعضوية كل من سلطان بن سليّم، وخليفة حسن الدبّوس، وعصام الدين كلداري، بالإضافة إلى الأعضاء خالد بن بخيت الفلاسي، وإبراهيم حسين الفردان، وعادل خليفة الشاعر.

وقال الشيباني في أول تعليق له كرئيس للشركة: «لقد تمكّنت نخيل تحت قيادة علي لوتاه على مدار سنوات، وبفضل جهوده المتواصلة والتفاني والعمل المستمر، من تثبيت مسار الشركة وعودتها إلى الربحية. وأود بالنيابة عن مجلس الإدارة الجديد التعبير عن الشكر والعرفان إلى الأخ علي، ونتمنى له كل التوفيق في دوره الجديد. ونحن واثقون أنه سيتمم دوره ومسؤولياته الجديدة بمزيد من الثبات والطاقة والالتزام».