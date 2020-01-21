خبراء أممّيون: لا دليل على وجود قوات سودانية تقاتل في ليبيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عناصر في الجيش الوطني الليبي - أرشيفية

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وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت في الأشهر الأخيرة أنّ مئات من عناصر "قوات الدعم السريع"، القوات شبه العسكرية التي تنضوي رسمياً تحت قيادة القوات المسلّحة السودانية، تم إرسالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب صفوف الجيش الليبي في الهجوم الذي يشنّه لتطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات المتطرفة.

لكنّ مجوعة الخبراء الأمميّين فنّدت في تقرير نشر الاثنين هذه الادّعاءات.