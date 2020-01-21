شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الصكوك والطوابع التذكارية فى مهرجان الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثى، يعرض الأرشيف الوطنى فى منصته " ذاكرة الوطن" مسكوكات معدنية وطوابع قديمة تذكارية، لأهميتها التاريخية وكونها توثق لمناسبات وطنية مهمة وإنجازات تاريخية في ذاكرة الإمارات.

يحمل العديد من هذه المسكوكات معلومات تاريخية وفنية وثقافية وحقائق مهمة ترصد التغيرات والتطور فى الدولة.

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مسكوكات

المسكوكات صدرت عن الجهات المعنية فى الامارات لتوثق لمناسبات مهمة، أو أهديت لجهات رسمية في الدولة، أو أهديت إلى جهات داخلية أو خارجية، والمسكوكات التذكارية لا تعني النقود، ولكنها قطع معدنية تذكارية ثمينة مادياً ومعنويا.

وفى مقدمة المسكوكات فى منصة "ذاكرة الوطن" المسكوكة الخاصة بالأرشيف الوطنى، والتي صدرت بمناسبة مرور أربعين عاماً على تأسيسه بتوجيهات من القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ليحفظ ذاكرة الإمارات للأجيال، إضافة إلى عشرات القطع من العملات القديمة، والمسكوكات التذكارية، مثل مسكوكة غرفة صناعة رأس الخيمة، وكأس آسيا 2019، ومتحف العين الوطنى، ولأجل أطفال العالم، ومسكوكات تذكارية من فئة الـ 100درهم، والـ 50 درهم، إلى جانب بعض العملات المتداولة قديماً، والمسكوكات التى صدرت فى مناسبات وطنية، وبعض الشعارات المعدنية الرسمية

وإلى جانب المسكوكات المعدنية تعرض منصة "ذاكرة الوطن" الطوابع الخاصة بالأرشيف الوطني، وهي ثلاثة طوابع صدرت في الذكرى الأربعين لتأسيسه ويحمل الطابع الرئيسي خمس صور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ورئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتضم المنصة عدداً كبيراً من الطوابع الإماراتية القديمة لكل من إمارات أبوظبي، ودبي، والشارقة.