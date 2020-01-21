شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع موجة برد تبلغ ذروتها نهاية الأسبوع.. وتنبيه لأصحاب المواشي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبّه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أصحاب المواشي والحلال والطيور من موجة البرد القادمة بتدفئة معاطن الإبل ومراح الغنم. Advertisements وقال، الزعاق عبر حسابه الشخصي في “تويتر”: “يُستحسن لأصحاب المواشي والحلال والطيور الاستعداد لموجة البرد القادمة التي ستكون حدّتها نهاية الأسبوع بتدفئة معاطن الإبل ومرابض ومراح الغنم بوضع مصدّات من القش وسعف النخيل وأكياس الأعلاف ومخلفات السجاد والخيش وقطع الخيام حولها، وخاصة الجهة الشمالية وتزويد الرعيان بالملابس”.

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