شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان 4 مناطق.. رياح نشطة وأتربة مُثارة حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات صباحية لحالة تقلبات مناخية تتعرّض لها مناطق عدة.

ففي حائل، أصدرت تنبيهاً وإنذاراً لحالة أتربة مُثارة ورياحٍ نشطة وتدنٍّ في الرؤية من 12 ظهراً حتى السادسة مساء اليوم، في (الشملي -الشنان -الغزالة -بقعاء )، ونبّهت جازان، من حالة سُحب رعديّة مُمطرة مع رياحٍ نشطة وتدنٍّ في الرؤية تتواصل حتى الحادية عشرة ليلاً، اليوم في (أبو عريش- والطوال وبيش- وصبيا- وفرسان).

وأصدرت تنبيهاً لمنطقة نجران، من حالة أتربة مُثارة ورياحٍ نشطة وتدنٍّ في الرؤية من 10 صباحاً حتى السادسة مساء اليوم بشرورة ونجران، وفي المنطقة الشرقية، أصدرت تنبيهاً وإنذاراً جديداً من حالة رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية من الساعة 11 صباحاً حتى السادسة مساءً، في النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.