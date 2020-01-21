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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تناول الحلويات في هذه الأوقات يساعد في إنقاص الوزن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أظهرت دراسة جديدة أن تناول الحلويات من حين إلى آخر قد يكون مفيداً للصحة إذا ما تم بالتوقيت الصحيح. وأكدت أن تناول الحلوى بشكل معتدل قد يساعد أيضا على تجنُّب الرغبة الشديدة في السُّكر.
ونشرت مجلة "تايم" الأميركية االدراسة التي تبيّن أن تناول الحلوى قبل وجبة الطعام يرتبط بتناول كميات طعام أقل بشكل عام، وفي دراسة حديثة تبيّن أن الناس اختاروا وجبات صحية واستهلكوا سعرات حرارية أقل عندما تناولوا الحلوى في بداية وجبتهم.
وتثبت هذه الدراسة أن توقيت تناول الحلوى مهم من الناحية الفسيولوجية والنفسية، وجدت من يُعزّزها، فبعض الخبراء يوصون بتناول الحلوى بعد التمرين، لأن الجسم يحتاج إلى السكريات بعد النشاط، والأطعمة التي تجمع بين السكريات البسيطة والبروتين، مثل زبدة الفول السوداني والعسل، هي الأفضل.
ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة واتبعوا خطة غذائية شملت الحلويات، مثل الشوكولا أو الكعك المحلى مع وجبة الإفطار، لم يعانوا في وقت لاحق من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة، على العكس ممن تناولوا إفطارًا منخفض السعرات من الكربوهيدرات.
وانتهت الدراسة إلى أن تناول الحلوى في التوقيت الصحيح قد يُساعد في إنقاص الوزن بمرور الوقت.
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