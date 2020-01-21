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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذه العادة هي سر التهابات اللوز لدى الكبار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
من المعروف أن التهابات اللوز من أشهر الأمراض المنتشرة بين الأطفال لكن ما لا يعلمه كثيرون أنه فى السنوات الحديثة بدأ ينتشر بين الكبار بدرجة كبيرة.
ووفقا لما ذكره موقع " healthfrom" أن هناك أسباب عديدة تؤدى للإصابة بالتهابات اللوزتين بين الكبار، أهمها: الإفراط في تناول السجائر والتبغ والكحوليات يؤدى إلى حدوث مشاكل باللوز خاصة عندما يكون الجسم باردًا ورطبًا ومرهقًا للغاية ، ويعزز نمو البكتيريا ، وتضعف الوظيفة الدفاعية للوزتين، وعندما تنخفض وظيفة إفراز الغدة ، فإن اللوزتين ستتعرض للإصابة بالعدوى الجرثومية والالتهابات.
ويحدث احتقان اللوزتين عندما يظهر فحص البلعوم احتقان اللوزتين، وتورم، الخلايا اللمفاوية، والبكتيريا سوف تتراكم، ويظهر سطح اللوزتين مادة تشبه بقايا الفاصولياء.
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