شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة مفارقة متظاهر عراقى للحياة بعد إصابته بطلق ناري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة العربية، مقطع فيديو اليوم الثلاثاء، يظهر أحد المتظاهرين العراقيين في محافظة كربلاء وهو يفارق الحياة بعد إصابته بطلق ناري رغم محاولة إسعافه، وذلك بعد أن تجددت الاحتجاجات والتظاهرات فى المحافظات والمدن العراقية عقب انتهاء المهلة التى حددها الحراك الشعبى بالعراق للسياسيين والمسؤولين بالبلاد لتلبية مطالب المحتجين، وفى مقدمتها تشكيل حكومة مستقلة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية الموالية لإيران.

وبالأمس، أعلنت السلطات العراقية، مقتل ثلاثة أشخاص بينهم عنصر من أفراد الأمن في حادث دهس بالبصرة جنوبي البلاد، بينما أصيب 14 ضابط في العاصمة بغداد، خلال مواجهات مع متظاهرين يطالبون بالتغيير السياسي.

فيما خوّل مجلس الأمن الوطنى العراقى، القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر الحكومية، واعتقلت قوات الأمن مجموعة أشخاص حاولوا قطع طريق محمد القاسم السريع، فى العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أعلنت قيادة العمليات.

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وقال المتحدث الرسمى باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، لوكالة الأنباء العراقية إن"القوات الأمنية لديها تفويض كامل باعتقال من يقوم بقطع الطرق ويحرق الإطارات أو يغلق الدوائر الحكومية". وأضاف أن" على الذين قاموا بقطع الطرق مغادرتها فوراً"، مؤكداً أن استمرار هؤلاء بتلك التحركات سيعرضهم للاعتقال والمساءلة القانونية.

إلى ذلك، دعا خلف المتظاهرين العراقيين إلى الالتزام بساحات التظاهر التي تم تأمينها وعدم الخروج إلى الطرقات وقطعها لتجنب الاعتقالات.



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وكان قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائى أكد لوكالة الأنباء العراقية أن "قادة المتظاهرين السلميين أبلغونا براءتهم مما يسمى بجهاز مكافحة الدوام".

وأضاف أن "ممثلى المتظاهرين السلميين أكدوا أن الأفعال التى تقوم بها هذه المجموعات بغلق المدارس ومحاولة منع الموظفين من ممارسة عملهم فى الدوائر الخدمية مستهجنة ولا تنتمى لمطالبهم التى خرجوا من أجلها بتظاهرات لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد".