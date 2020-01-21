شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى: الحكومة الجديدة اليوم إذا لم تطرأ مفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، عن تفاؤله بقرب الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، قائلا "الأجواء إيجابية للغاية والحكومة ستُعلن اليوم إذا لم تطرأ مفاجآت أو حدث أمر غير اعتيادى يحول دون ذلك وهذا ما لا نتمنى حصوله"، وأشار برى، فى تصريحات لصحف "النهار والجمهورية والأخبار" اللبنانية، فى أعدادها الصادرة اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة الجديدة المنتظرة هى حكومة إنقاذيه من الاختصاصيين بالكامل، ومهمتها الأولى والأساسية هى حل الأزمة المالية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه يجب الحكم عليها بالنظر إلى عملها.

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أن جهود الحكومة الجديدة، يجب أن تنصب على معالجة جذرية لأزمة لبنان الاقتصادية والمالية، مشددا على أن الوضع الراهن إذا استمر على ما هو عليه سيؤدى إلى نتائج كارثية.

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وكُلف الدكتور حسان دياب، نائب رئيس الجامعة الأمريكية فى بيروت، فى 19 ديسمبر الماضى بترأس وتشكيل الحكومة الجديدة، فى ضوء أصوات الكتل النيابية لتحالف قوى الثامن من آذار السياسى، الذى يتزعمه حزب الله، غير أن دياب لم يتسن له حتى الآن الانتهاء من تأليف الحكومة فى ضوء الصراعات الكبيرة داخل مكونات الفريق السياسى الواحد على الأحجام والحصص الوزارية ونوعية الحقائب وأسماء من سيشغلونها.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان سعد الحريرى، قد قال فى وقت سابق، أن لبنان تتحرك نحو المجهول والتعطيل مستمر منذ 90 يوما، مضيفا فى تغريدة " المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية".

كان رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان سعد الحريرى، أكد أنه شعر بالخوف على بيروت، بعد أحداث السبت، وقال:" خفنا على بيروت البارحة لكنها لملمت كعادتها جراح ابنائها من قوى الأمن والمتظاهرين ومسحت عن وجهها آثار الغضب والشغب ودخان الحرائق".