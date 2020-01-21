شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعلن الديوان الملكى السعودى، منذ قليل، وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليه اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء نص البيان على النحو التالى:

صدر عن الديوان الملكى اليوم البيان التالى :ـ

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"بيان من الديوان الملكى"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض .

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، " إنا لله وإنا إليه راجعون".