شكرا لقرائتكم خبر عن قائد يمنى: جاهزون لدعم الجيش بالمعارك ضد الحوثيين فى جبهة نهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قائد ألوية حراس الجمهورية فى اليمن العميد طارق محمد عبدالله صالح اليوم الثلاثاء، جاهزية قواته لدعم المعركة ضد ميليشا الحوثى فى الضواحى الشرقية للعاصمة صنعاء وسط البلاد، والتى تشهد معارك شرسة بين الجيش الوطني والميليشيات، وقال العميد طارق صالح وهو نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ـ فى تغريدة له على تويتر، حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية ـ "‏قلوبنا وعقولنا مع الأبطال في جبهة نهم، والذين يسجلون الآن صفحة لابد أن تكون خالدة فى معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم".

وأضاف "جاهزون لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم بكل ما نستطيع وكل ما نملك"، داعيا كل اليمنيين إلى التوحد خلال هذه المعركة.

وأفادت مصادر يمنية عسكرية فى جبهة نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء بأن ما يسمى "كتيبة الموت" التابعة لميليشيات الحوثى سلمت لقوات الجيش الوطنى بعد مقتل قائدها جابر المؤيد، والقيادى الحوثى يحيى محمد ناصر فضيل، مسؤول التجنيد فى جبهة نهم ومعهما العشرات من عناصر ميليشيات الحوثى.

وأكدت المصادر، وفقا لقناة (العربية) الفضائية اليوم الثلاثاء، أن بقية عناصر الكتيبة الحوثية سلموا للجيش اليمني بعد مواجهات استمرت أكثر من ثلاثين ساعة، في محور ميمنة نهم، تم خلالها محاصرة الكتيبة وإجبارها على الاستسلام.

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وأتت تلك الضربة القاسمة لميليشيات الحوثي في نهم، بعد أن حقق الجيش اليمني انتصارات عديدة على تلك الجبهة، إذ أعلن أمس المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - في بيان - أن "الجيش الوطني تمكن من تحرير سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم شرق العاصمة، كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.. لافتا إلى مواصلة قوات الجيش تقدمها المستمر وسط فرار وانهيار كبير في صفوف الانقلابيين".

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد الحوثيين في نهم.

يذكر أن الجيش اليمني كان قد أعلن في وقت سابق تنفيذه عملية استدراج ناجحة لمجموعات من الميليشيات في منطقة حريب بجبهة نهم، كبدت خلالها الانقلابيين أكثر من 13 قتيلا، بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.