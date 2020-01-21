خيّرون كويتيون يجهزون مدرسة للبنات في شانلي أورفة التركية

شانلي أورفة/الخليج 365

وقعت هيئة خيرية كويتية بروتوكول تعاون مع ولاية شانلي أورفة، من أجل إعادة تجهيز مدرسة للبنات في الولاية الواقعة جنوبي تركيا.

والتقى الوفد الكويتي مع والي شانلي أورفة عبد الله أرين، الذي أعرب بدوره عن سعادته البالغة للتكافل بين المسلمين في إعانة بعضهم البعض.

وقال أرين :"أرحب بضيوفي الذين قطعوا هذه المسافة من أجل إيصال المساعدات لإخوتهم المسلمين".

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وتقدم هذه المساعدة باسم "محمد عبد الواحد الأيوب" من قبل هيئة ساعد وجمعية النجاة الخيريتين الكويتيتين.

تجدر الإشارة إلى أنّ ولاية شانلي أورفة تضم عددا كبيرا من اللاجئين السوريين.

من الجدير بالذكر أن هيئة ساعد الخيرية، إنسانية غير ربحية مستقلة تهدف إلى مساعدة الشعب السوري وتخفيف معاناته وفق المبادىء الإنسانية وحقوق الإنسان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.