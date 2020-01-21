الجيش اليمني يعلن التقدم شرق صنعاء وإيقاع خسائر بصفوف الحوثيين

اليمن / الخليج 365
أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، أنه حقق تقدما ميدانيا في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، خلال مواجهات مع مسلحي الحوثي الذين تكبدوا عشرات القتلى والجرحى.
وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان مقتضب، إن "أفراد الجيش الوطني حرروا سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم (حوالي 40 كم شرق صنعاء) كانت تحت سيطرة المليشيات الحوثية الانقلابية".
وأضاف أن "التقدم جاء بعد مواجهات أدت إلى مقتل وجرح عشرات الحوثيين"، دون ذكر ما إذا كانت الاشتباكات أسفرت عن خسائر من عدمها في صفوف الجيش.
وأوضح الجيش أنه "يواصل التقدم وسط فرار وانهيار كبير في صفوف المليشيات الحوثية".
ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين حول الأمر حتى الساعة 07:45 ت.غ.
وتشهد مديرية "نهم" التي توصف بأنها البوابة الشرقية لصنعاء، معارك متقطعة بين الجيش اليمني والحوثيين، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الطرفين.
ويشهد اليمن حربًا للعام السادس على التوالي بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين مسلحي جماعة "الحوثي"، من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.
وخلفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.
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