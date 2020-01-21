السودان.. ارتفاع قتلى انفجار "قنبلة" خلال حفل زفاف إلى 7

الخرطوم / الخليج 365

ارتفع إلى 7 قتلى و70 مصابا عدد ضحايا انفجار قنبلة يدوية خلال حفل زفاف شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.



ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بيانا للشرطة، فجر الثلاثاء، قال إن 7 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب نحو 70 شخصا بينهم أطفال بإصابات خطيرة، إثر انفجار قنبلة يدوية في مناسبة زواج بمنطقة "الشقلة" مساء الإثنين.



وذكرت الشرطة أن شخصا ألقى قنبلة يدوية من نوع "قرنيت" داخل سرادق مناسبة زواج نتج عنها مصرع 7 أشخاص، وإصابة 70 آخرين بينهم أطفال رضع.

وأوضحت أن الإصابات متفاوتة وبعضها خطيرة (دون تحديد رقم).



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وأضافت أن "قيادات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث فور وقوعه، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات".



وأشارت أنه تم تدوين بلاغ بالحادثة وجاري البحث عن الجاني.

ولم تتضح على الفور دوافع الجاني، لكن وسائل إعلام محلية تحدثت عن خلاف عائلي تطور إلى شجار قام خلاله أحد المتشاجرين بإلقاء القنبلة.

ومساء الإثنين، قال مصدر طبي للأناضول إن مستشفى "البان جديد" بمنطقة "الحاج يوسف" شرقي الخرطوم استقبل 5 قتلى وحوالي 50 جريحا جراء انفجار قنبلة بحفل زفاف، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

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