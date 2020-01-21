مباحثات بين مسؤولين بالجيش المغربي وحلف شمال الأطلسي

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365
تباحث المفتش العام للجيش المغربي، عبد الفتاح الوراق، الاثنين، والجنرال هانس ويرنير فييرمان، المدير العام للقيادة العامة العسكرية الدولية لحلف شمال الأطلسي، حول سبل تطوير التعاون العسكري بين الجيش المغربي، والقيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.
جاء ذلك بحسب بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.
وأبدى المسؤولان، بحسب البيان، رغبتهما المشتركة على تعزيز العلاقات وتعميقها أكثر، من خلال تقاسم التجارب والخبرات.
وقال البيان إن “زيارة هانس ويرنير فييرمان، تندرج في إطار الإعداد للتدريب الجهوي للناتو "ريجيكس 20" الذي سيقام نوفمبر المقبل بالمغرب”.
وأوضح البيان أن “ هذا التدريب يهدف تحسين قابلية العمل المشترك في مجالات التخطيط العملياتي واستعداد القوات، وسيعرف مشاركة حوالي ثلاثين ممثلا للبلدان الشريكة لحلف شمال الأطلسي”.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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