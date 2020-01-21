وظائف شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ُ ممثلة في عمادة الموارد البشرية عن وظائف أكاديمیة شاغرة (للرجال والنساء) لأعضاء ھیئة التدريس بمرتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، وأستاذ) في عدد من كلیات الجامعة، ورغبة من الجامعة بشغل تلك المراتب بكوادر سعودية مؤھلة.
وأشترطت الجامعة أن يكون المتقدم حاصلاً على شھادة البكالوريوس والماجستیر والدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها وعلى الأقل، وبمعدل، وأن يكون تقديره العام في مرحلتي البكالوريوس والماجستیر وفي مرحلة الدكتوراه جید جدا.
لمعرفة التفاصيل والتقديم هنا
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