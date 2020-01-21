«حماية المستهلك» تُحدد اشتراطات بيع المنتجات الغذائية بالمقاصف المدرسية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت جمعية حماية المستهلك بعض الاشتراطات الخاصة بالمواد الغذائية المسموح ببيعها في المقاصف المدرسية. وذكرت الجمعية عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أنه فيما يتعلق بالسندوتشات والفطائر فإنه يسمح ببيع الخبز العربي أو الصامولي أو التوست ويفضل الخبز الأسمر. وفيما يتعلق بالمنتجات فيسمح ببيع الجبنة واللبنة بشرط أن تكون قليلة الدسم والملح، والزعتر والمربى والفول السوداني، والحمص، والبيض، والفول، ولا يسمح بإضافة حشوات أخرى دون موافقة من وزارة التعليم.

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