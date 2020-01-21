شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتعاش سوق العقار.. مواد البناء تسجل زيادة في الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

ارتفع الطلب على أسعار المواد الإنشائية خلال العام الماضي 2019، بسبب عودة انتعاش الحركة العقارية وسوق المقاولات، وبحسب إحصائية حديثة أصدرتها هيئة الإحصاء فإن أسعار الحديد سجلت خلال عامين ارتفاعا ملحوظا نسبته 14.89%، ليصل متوسط سعر الطن إلى 2585.79 ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بـ 2250.65 ريال سجله في عام 2017، بزيادة قيمتها 335.14 ريال، كأعلى سعر للطن في 5 سنوات.

وبينت الإحصائية أن أسعار الخرسانة الجاهزة عاودت ارتفاعاتها في العام الماضي، بعد أن سجلت انخفاضا استمر لمدة 4 سنوات، ليصل سعر (المتر المكعب) إلى 175.6 ريال، بعد أن كانت في عام 2014 بقيمة 206.29 ريال، إذ إن سعر الطن رغم ارتفاعها إلا أنه أدنى من مستوياته التي سجلها في 2014 بنسبة 14.88%، وبفارق 30.69 ريال – وفقاً لـ”عكاظ”-.

كما أوضحت أن أسعار الأسمنت ارتفعت العام الماضيِ، بعد أن سجلت انخفاضا استمر لمدة 5 سنوات، ليصل سعر الكيس (زنة 50 كيلوغراماً) إلى 13.13 ريال، بعد أن بلغ قيمة سعر الكيس في 2018 قرابة 12.73 ريال، فيما بلغ سعر متوسط الكيس قبل 6 سنوات 14.22 ريال. وسجلت أسعار الأخشاب لكل متر مكعب تراجعا طفيفا في العام الماضي، لتنخفض إلى 2636.96 ريال، بتراجع نسبته 0.51%، فيما تراجعت أسعار الكيابل لكل (متر طولي) إلى 31.27 ريال متراجعاً بنسبة 1.14%.