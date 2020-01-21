دراسة:المشروبات السكرية تزيد خطر الموت بأمراض القلب والسرطان!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة جديدة أن تناول مشروب سكري واحد فقط يوميا يزيد من خطر الموت بسبب أمراض القلب أو السرطان.



ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة هارفارد، أن تنول علبة واحدة من مشروب الصودا أو العصير أو مشروبات الطاقة يوميا، يزيد من احتمالات الوفاة من أمراض القلب بنسبة 31%، ويزيد من خطر الوفاة المبكرة من أي سبب، بما في ذلك السرطان، بأكثر من الخمس.

وتوصل العلماء إلى أن تبديل المشروب السكري اليومي بمشروب غذائي أكثر صحة، يقلل من خطر الوفاة المبكرة.

ومع ذلك، فإن المخاطر تزداد إذا كان الشخص يستهلك أكثر من أربع علب في نظامه الغذائي اليومي.

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وقال فاسانتي مالك، عالم الأبحاث في قسم التغذية من معهد الصحة العامة في جامعة هارفارد، وقائد الدراسة: "توفر نتائجنا مزيدا من الدعم للحد من تناول المشروبات المحلاة بالسكر واستبدالها بمشروبات أخرى، ويفضل أن تكون المياه، لتحسين الصحة وطول العمر".

ولتحديد مدى تأثير المشروبات الغازية على خطر الموت، حلل الباحثون بيانات 80647 امرأة في دراسة أجريت بين 1980 و2014 عن صحة الممرضات، و37716 رجلا من دراسة متابعة للعاملين بمجال الصحة بين 1986 إلى 2014.

وكشفت النتائج أنه مقارنة بالمشاركين الذين شربوا أقل من مرة واحدة في الشهر علبة مشروبات غازية، فإن أولئك الذين شربوا مرتين أو أكثر في اليوم، كانوا أكثر عرضة بنسبة 31% للوفاة بأمراض القلب.

وارتبطت كل علبة إضافية من المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات السكرية بزيادة خطر الإصابة بالمرض بنسبة 10%.

وبغض النظر عن أمراض القلب، فإن شرب علبتين أو أكثر من المشروبات السكرية قد زاد من خطر الموت المبكر لأي سبب بنسبة 21%، مقارنة بأولئك الذين شربوا المشروبات الغازية السكرية أقل من مرة واحدة في الشهر.