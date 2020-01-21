تسريبات: هاتف هواوي القادم بـ 7 كاميرات

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن تفاصيل جديدة تخص هاتف هواوي القادم Huawei P40، المتوقع صدوره خلال مارس المقبل، حيث زعمت أنه سيأتي بـ 7 كاميرات.
وبحسب ما جاء في هذه التسريبات، فإن هواوي دعمت هاتفها الجديد بـ 5 مستشعرات بصرية، والتي ستكون مرتبطة بكاميراته الخلفية.
وأوضحت أن مصفوفة الكاميرات التي ستتواجد بداخل نظام الكاميرا على الجزء الخلفي من الهاتف سيتم تزويدها بمجموعة كبيرة من المستشعرات، التي تأتي كل منها بإمكانيات مختلفة، بما في ذلك عدسة فائقة السرعة وعدسة مقربة.
أما بالنسبة لآخر كاميرتين في هاتف هواوي P40، فسيتم وضعهما في الجزء الأمامي من الهاتف، حيث ستكون شاشته خالية من الحواف.
كما أشارت التقارير إلى أن الهاتف الجديد سيكون مزوداً أيضاً بأزرار جانبية لضبط مستوى الصوت وتشغيله الجهاز وغلقه.
وأضافت أن الهاتف سيستخدم منافذ USB-C للشحن، وستدخل مادة السيراميك في صنعه، إلا أنها لم توضح ماذا ستكون نسب الزجاج مقارنة بالسيراميك.المزيد:
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