معلومات هامة حول المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة تتأثر المملكة بمنخفض جوي من الدرجة الثانية وفقا لتصنيف طقس العرب لشدة المنخفضات الجوية، يترافقبهطول الأمطار و الثلوج و انخفاض درجات الحرارة بشكل لافت. وتاليًا مجموعة من المعلومات الهامة حولالمنخفض الجوي الذي يمتد تأثيره منصباح الاثنين و حتى فجر الأربعاء: يترافق مع كُتلة هوائية شديدة البرودة و قُطبية المنشأ تساقطات سريعة للثلوج وبوقت محدود تكون ذروتها من الساعة 5 فجرًا حتى 12 ظهرًا من يوم الثلاثاء. فرصة متوقعة لزخات ثلجية لساعات قليلة صباح الثلاثاء على مرتفعات شمال ووسط المملكة تطال العاصمة جنوب المملكة سيشهد تساقط وتراكم للثلوج بشكل يعيقمظاهر الحياة العامة. اقرأ أيضاً : كُتلة هوائية شديدة البرودة قُطبية المنشأ تؤثر على الأردن.. وتوقعات بتساقط الثلوج - فيديو فرص تراكم الثلوج في المملكة تبدأ من المُرتفعات الجبلية العالية التي تزيد ارتفاعها عن 1000متر عن سطح البحر. يستبعد أن تعمل هذه الثلوج على إعاقة مظاهر الحياة العامة في عمان ومرتفعات شمال ووسط المملكةولكن قد تسبب بعض الإرباكات. البادية الشرقية والمناطق الحدودية الأردنية العراقية، ستكون مهيأة لتساقط زخات ثلجية على فترات مع ساعات ليلة الثلاثاء-الأربعاء. انجمادواسع متوقع ليلة الثلاثاء/الاربعاء جنوب وشرق المملكة

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