شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات روسية سورية مشتركة فى طرطوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت القوات المسلحة الروسية والسورية فى ميناء طرطوس تدريبات مشتركة على حماية النشاط الاقتصادى الدولى فى البحار، ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الثلاثاء، عن قائد التدريبات المشتركة ألكسندر يولداشيف للصحفيين أمس الاثنين، إن أكثر من ألفى عسكرى إضافة إلى 7 سفن وزوارق شاركوا في التدريبات، التي جرت في الفترة بين 18 و20 يناير الجاري.

وتدربت طواقم سفن البحرية السورية على البحث عن الألغام في محيط ميناء طرطوس، بينما كانت طواقم منظومات "بانتسير- إس" الصاروخية المدفعية للدفاع الجوي تغطي السماء في المنطقة الساحلية.



وقامت وحدة روسية سورية مشتركة لقوات رجال الضفادع البشرية الضاربة بتحييد مجموعة من رجال الضفادع البشرية تابعة للإرهابيين المفترضين.

كما تدرب أفراد من الشرطة العسكرية الروسية والوحدات السورية على تنفيذ إجراءات حماية ومراقبة وتفتيش.



وكانت القوات البحرية الروسية وسلاح البحرية السورية، قد نفذت الشهر الماضي تدريبات مشتركة في البحر المتوسط انطلاقا من قاعدة "طرطوس" البحرية الروسية.

يذكر أن القاعدة التي يحتضنها ميناء طرطوس، وقعت موسكو ودمشق عام 2017 اتفاقا يقضي ببقائها مدة 49 عاما.



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يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن إحباط هجوم شنه المسلحون فى سوريا، مساء الأحد، على قاعدة حميميم غرب البلاد، وقالت الوزارة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنه "بحلول مساء 19 يناير، رصدت وسائل الدفاع الجوى الروسية فى قاعدة حميميم 3 أهداف جوية صغيرة على بعد كبير، كانت متجهة إلى الموقع العسكرى الروسى من الجهة الشمالية الشرقية".

وأضافت الوزارة أن "أنظمة الصواريخ العاملة فى القاعدة الروسية دمرت الأهداف الجوية المذكورة على بعد آمن من القاعدة"، مشددة على أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية، فى وقت سابق، أن "التنظيمات الإرهابية أطلقت طائرات مسيرة من مناطق انتشارها فى ريف إدلب باتجاه قاعدة حميميم "فتصدت لها المضادات الأرضية وأسقطتها".