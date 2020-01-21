شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر يمنية عسكرية: مقتل اثنين من قيادات كتيبة الحوثى فى "نهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر يمنية عسكرية فى جبهة نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء بأن ما يسمى "كتيبة الموت" التابعة لميليشيات الحوثى سلمت لقوات الجيش الوطنى بعد مقتل قائدها جابر المؤيد، والقيادى الحوثى يحيى محمد ناصر فضيل، مسؤول التجنيد فى جبهة نهم ومعهما العشرات من عناصر ميليشيات الحوثى.

وأكدت المصادر، وفقا لقناة (العربية) الفضائية اليوم الثلاثاء، أن بقية عناصر الكتيبة الحوثية سلموا للجيش اليمني بعد مواجهات استمرت أكثر من ثلاثين ساعة، في محور ميمنة نهم، تم خلالها محاصرة الكتيبة وإجبارها على الاستسلام.

وأتت تلك الضربة القاسمة لميليشيات الحوثي في نهم، بعد أن حقق الجيش اليمني انتصارات عديدة على تلك الجبهة، إذ أعلن أمس المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - في بيان - أن "الجيش الوطني تمكن من تحرير سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم شرق العاصمة، كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.. لافتا إلى مواصلة قوات الجيش تقدمها المستمر وسط فرار وانهيار كبير في صفوف الانقلابيين".

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ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد الحوثيين في نهم.

يذكر أن الجيش اليمني كان قد أعلن في وقت سابق تنفيذه عملية استدراج ناجحة لمجموعات من الميليشيات في منطقة حريب بجبهة نهم، كبدت خلالها الانقلابيين أكثر من 13 قتيلا، بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.