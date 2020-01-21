شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رعد بالسعودية.. رطب بالإمارات وبارد نسبيا فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، حالة من عدم الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث يتوقع تكون سحب رعدية بالسعودية، واحتمالات بسقوط أمطار بالإمارات، مع فرصة لتشكل ضباب خفيف فى بعض المناطق بالبحرين.

المملكة العربية السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية ، الشرقية). فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( تبوك،الرياض ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

طقس الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غدا رطبا صباحا مع تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية وغائما جزئيا خاصة على البحر وشمالا، ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة أقصى الشمال.

الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر مضطرب إلى متوسط الموج فى الخليج العربى ومتوسط فى بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأربعاء المقبل رطبا صباحا على بعض المناطق الداخلية وصحوا الى غائم جزئيا وتتكون بعض السحب الركامية شرقا مع فرصة لسقوط أمطار.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

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ويكون الموج فى الخليج العربى متوسطا وفى بحر عمان متوسط إلى مضطرب، ويوم الخميس يكون الطقس رطبا صباحا على بعض المناطق الداخلية وصحوا وغائما جزئيا إلى غائم شرقا وشمالا وعلى الجزر مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول فى المساء إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر مضطرب الموج فى الخليج العربى ومتوسط يضطرب بعد الظهر فى بحر عمان، ويوم الجمعة يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على مناطق متفرقة خاصة على السواحل وشمال الدولة، مع فرصة سقوط أمطا، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، البحر مضطرب إلى متوسط الموج فى الخليج العربى ومتوسط الموج فى بحر عمان، ويكون يوم السبت رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا يصبح غائما جزئيا إلى غائم خاصة على المناطق الغربية والساحلية، ويحتمل سقوط بعض الأمطار، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

الطقس فى مملكة البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، سيكون بمشيئة الله باردا نسبيا مع فرصة لتشكل ضباب خفيف فى بعض المناطق فى البداية، ويتحول الى معتدل مع بعض السحب أحيانا خلال النهار.

الرياح: شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 10 إلى 15عقدة احيانا، ثم تتحول الى جنوبية شرقية خلال الليل.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 35%.