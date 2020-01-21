شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «زراعة الشرقية» بشأن مقطع نفوق «الأغنام المستوردة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الدمام:

أكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، أنه لا وجود حالات لأغنام نافقة بالمنطقة يتم استيرادها من خارج المملكة إلى الشرقية، مشيرا إلى أن الوضع الصحي للأغنام المستوردة مستقر.

جاء ذلك ردا على ما أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي بعد تداول مقاطع تبين نفوق عدد من الأغنام المستوردة في سوق للمواشي.

وقال مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية عامر المطيري وفقاً لصحيفة “اليوم”: إنه لم تسجل حالات لنفوق الأغنام المستوردة في المنطقة، وبين أن هناك حالات فردية قد يحدث لها نفوق لدى المربين بسبب سوء التغذية أو لعوامل أخرى.