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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة:النوم خلال فترة النهار قد يصيبك بهذا المرض الخطير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت دراسة طبية أن الأشخاص الذين يفضلون النوم أثناء فترات النهار يزداد لديهم خطر الإصابة بالخرف.
أجرى الباحثون الدراسة على مجموعة من الأشخاص تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاما، ولديهم مشكلات في نقص النوم، بحسب "الرجل".
وتوصلت الدراسة إلى أن هؤلاء الأشخاص تم الكشف لديهم عن كميات متزايدة من بروتين "تاو" الذي يتراكم في الدماغ ويدمر الخلايا العصبية.
يشير تراكم هذا البروتين لديهم إلى أنهم يعانون من "مرض ألزهايمر"، وذلك بعد رصد موجات أدمغتهم باستخدام الأجهزة الكهربائية.
وربط القائمون على الدراسة بين النوم في النهار أو قلة النوم العميق، وبين تأثير ذلك على أدمغتهم، وهو ما يشير إلى أنهم أكثر عرضة للزهايمر.
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