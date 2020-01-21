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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو ارتباط اللحوم المعالجة بالسرطان؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
كشف تقرير مسرب عن خطر المواد الكيميائية الموجودة في اللحوم الصناعية المعالجة وارتباطها الوثيق بالسرطان.
وتحتوي العديد من اللحوم الموجودة على رفوف متاجر السوبر ماركت على النتريت، وهي مادة حافظة قوية من المفترض أن تقتل بكتيريا "بوتولينوم"، والتي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.
ومع ذلك، كشفت الدراسة التي أجراها مركز الاستشارات العلمية "Campden"، لصالح جمعية معالجة اللحوم البريطانية، أن النتريت لا يهاجم هذه البكتيريا.
وتقوم بعض العلامات التجارية بإنتاج لحم الخنزير المقدد والنقانق، باستخدام عمليات المعالجة التقليدية دون الحاجة إلى المواد الكيميائية المثيرة للجدل.
ولكن شركات الأغذية الأخرى تستخدم النتريت، الذي يحافظ على اللون الوردي للحوم، ما يجذب حجما أكبر من المستهلكين.
وتجدر الإشارة إلى أن دراسة أجريت عام 2015 بدعم من منظمة الصحة العالمية، وجدت و"لأول مرة" أن اللحوم المعالجة بالنتريت ترتبط بالسرطان.
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