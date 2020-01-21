كشف سبب للموت المفاجئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

توصل علماء جامعة أيوا إلى أن الإنسان لا يتمكن من الاستيقاظ عند ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون في دمه، ما قد يكون سبب موت الأطفال المفاجئ أو متلازمة الموت المفاجئ.



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ويفيد موقع "MedicalXpress"، بأن الشخص يستيقظ عند انسداد مجرى الهواء خلال النوم. ولكن الخلل في عمل مستقبلات السيروتونين في الدماغ، قد يمنع رد فعل الإنسان.

وبينت نتائج تشريح المتوفين بسبب متلازمة الموت المفاجئ، أن في أدمغتهم خللا في نظام السيروتونين. لذلك، يعتقد الباحثون بأن هناك طريقا لا يزال غامضا تتفاعل بفضله مستقبلات السيروتونين مع ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم.

والسيروتونين من الناقلات العصبية التي تؤمن تفاعل الخلايا العصبية. وهو مسؤول عن تنظيم عدد من العمليات الفسيولوجية في جسم الإنسان، بما فيها عملية التمثيل الغذائي واليقظة والشعور بالفرح والرضا.