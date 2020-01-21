عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عرض Louis Vuitton في أسبوع موضة باريس بإكسسوارات سماوية من السحاب

الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قدم مصمم الأزياء "Virgil Abloh" عرضه الرابع مع العلامة التجارية ويس فويتون خلال أسبوع الموضة الرجالي في باريس، حيث كشف عن خط خريف 2020 لعدد كبير من المشاهير مثل بيلا حديد، التي جلست فى الصف الأمامي، ولوكا سبات، وتايجا، وديبلو وفقًا لموقع "popsugar".



كان الجمهور مستعدًا للمشهد الحالم الذى قدمه "Abloh"، الذي رسم صورة مختلفة لملابس العمل الحديثة في عام 2020 الخاصة بالرجال، حيث استلهم من قبل السماء والسحب.

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وكانت الملابس مصممة بشكل أنيق ومختلف، وتشعر كل من ينظر إليها كأنه ينظر إلى السماء الزرقاء الساطعة التى تنبض بالحياة، ولم يقتصر الأمر على الملابس فقط، بل امتد للأحذية والحقائب التى كانت تشبه صندوق الأمتعة، وكذلك النظارات الشمسية، لذا يبدو أن إطلالة بيلا حديد فى عرض أزياء الرجال "Louis Vuitton" بباريس كانت مناسبة.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الملحقات إلى أعلى قوائم الأمنيات وتصبح أسلوب الشارع، فيمكننا أن نتخيل النظارات الشمسية ذات التأثير الجليدي، وسينتهي الأمر بارتداء بعض النجوم للأحذية التى على لاصق يشبه السحا على السجادة الحمراء.

وقد شعر الضيوف وكأنهم كانوا يعيشون في عالم الأحلام بفضل الديكور الذى اختاره Virgil Abloh مصمم Louis Vuitton، حيث استخدام المقصات والمفاتيح وبعض الملامح التى تميز العاملين فى العلامة التجارية بمجسمات كبيرة الحجم لتزين الران واى الذى سار عليه العارضين، أما الأرضية فكانت كالسماء الملبدة بالغيوم والسحاب.