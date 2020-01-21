شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يعود إلى نواكشوط بعد مشاركته فى قمة لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني ، إلى العاصمة نواكشوط ، بعد مشاركته فى القمة الإفريقية البريطانية التى عقدت فى لندن، وأكد الرئيس غزوانى - فى كلمته أمام القمة التى احتضنتها لندن وفقا للإذاعة الموريتانية - أهمية الفرص الاستثمارية التى تتوفر عليها موريتانيا، والإجراءات التى تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار فى البلاد.

وقال إن موريتانيا تمتلك مقدرات اقتصادية هائلة فى مجالات حيوية هامة مثل المعادن والصيد والزراعة والتنمية الحيوانية والمحروقات والطاقة المتجددة.

Advertisements

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمعادن فإن موريتانيا تتوفر على موارد مهمة من الحديد والنحاس والذهب، مشيرا إلى وجود مقدرات كبيرة فى مجال الصيد كذلك تصل إلى أكثر من مليون طن من الصيد السطحي، وقرابة 35 ألف طن من صيد الأعماق سنويا.

وأضاف "قمنا فى السابق باتخاذ إجراءات عززت الأمن على عموم التراب الوطني، وأنتم تعلمون أن ذلك لم يكن أمراً سهلاً، لأننا فى منطقة تعانى من تحديات واضطرابات أمنية، وعلى هذا الصعيد قمنا بجهود كبيرة أسفرت عن نتائج جيدة، وهذا يطمئننا ويطمئن شركاءنا"، مشددا على أهمية هذه الإجراءات ، وقال "إنها ضرورية ولا غنى عنها، وهى ما تزال موجودة وسنستمر فى تعزيزها".