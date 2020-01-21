شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر Ergo K860.. لوحة مفاتيح سويسرية تدلل يد المستخدم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Ergo K860.. لوحة مفاتيح سويسرية تدلل يد المستخدم الثلاثاء 21 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 كشفت شركة لوجيتك النقاب عن لوحة المفاتيح Ergo K860 الجديدة، والتي تمتاز بتصميم مريح للغاية.

وأوضحت الشركة السويسرية أن لوحة المفاتيح Ergo K860 الجديدة تأتي بتصميم مقسم مع انحناءة لتوفير راحة فائقة لليد أثناء الاستعمال، فضلا عن وجود مسند مبطن لراحة اليد. Advertisements وتعمل لوحة المفاتيح اللاسلكية عبر دونجل USB أو تقنية USB لمسافة تصل إلى 10 أمتار. وتعتمد لوحة المفاتيح على نظام المفاتيح المعروف باسم “Perfect Stroke”. ومن المقرر طرح لوحة المفاتيح Ergo K860 الجديدة خلال شباط/فبراير المقبل بسعر يبلغ 130 دولارا أمريكيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر Ergo K860.. لوحة مفاتيح سويسرية تدلل يد المستخدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.