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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اشحن 3 أجهزة من أبل معا.. لوحة Trio اللاسلكية بـ120 دولارا الثلاثاء 21 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت شركة ساتيشي إطلاق لوحة الشحن اللاسلكي Trio، التي تتيح إمكانية شحن 3 أجهزة أبل في وقت واحد، بسعر 120 دولارا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن لوحة الشحن اللاسلكية تشتمل على 3 مواضع مخصصة لهاتف أبل آيفون وساعة أبل ووتش وسماعة الرأس أبل AirPods مع علبة متوافقة مع معيار الشحن اللاسلكي Qi. Advertisements ويتم توصيل لوحة الشحن اللاسلكية بمصدر التيار الكهربائي عن طريق كابل USB-C بقدرة 24 وات. وبالنسبة لساعة أبل ووتش فإن اللوحة تشتمل على مشبك يمكنه رفعه لأعلى، لكي يتم شحن الساعة بينما يتم استعمال سوار الساعة. أما سماعة الرأس أبل AirPods مع العلبة المتوافقة أو سماعة AirPods Pro فإنه يوجد تجويف في لوحة الشحن اللاسلكية لمنع انزلاق السماعات، بالإضافة إلى توافر سطح مانع للانزلاق على الجانب الأيمن من اللوحة، ويتم استعمال هذا الجزء لشحن الهاتف الذكي أبل آيفون.

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