عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سر الصلاة العارية بمهرجان تحدى البرودة فى اليابان

الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

للشعب اليابانى العديد من الطقوس الغريبة والمميزة فى نفس الوقت، وربما هذا ما جعل الشعب اليابانى له خصوصيته، حيث تنتشر لديهم الأعياد والمهرجانات والطقوس الغريبة، من بينها مهرجان لأتباع ديانة "الشانتو".



طقوس المهرجان قائمة على أن يصب اليابانيون الماء البارد على بعضهم البعض ويصطفون فى طابور لـ "الصلاة العارية" خلال مهرجان "التحمل" السنوى، بحسب ديلى ميل.

المهرجان يتبع للمئات من أتباع ديانة "الشنتو"، حيث يتحدون درجات حرارة شبه متجمدة للمشاركة فى المهرجان السنوى لتحمل الماء البارد فى طوكيو باليابان.

اجتمع المشاركون لأداء رقصات طقسية معا ورمى الماء البارد على بعضهم البعض، خلال المهرجان السنوى في منطقة تشيودا.

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يستخدم المصلون الذين يرتدون ملابس بيضاء وعصابات الرأس، الأوانى الخشبية، لجمع المياه من أحواض المياه العميقة.

يُنظر إلى المهرجان الذي يستمر يومين على أنه حدث في سن الرشد للرجال والنساء على حد سواء ويقام سنويًا فى 13 يناير، وفي ذلك اليوم ، يكرم أبناء الرعية دايكوكو، "إله الحظ".

خلال شهر يناير يمكن أن تنخفض درجات الحرارة فى العاصمة اليابانية إلى درجة التجمد ، وهو ما يظهر فى الصور التى توضح طرق الاحتفال.

يعتقد أتباع الديانة الشنتوية أن الطقوس - المعروفة باسم Kanda Myojin - يمكنها تطهير الروح، فبعد أن تغمر الشخص المياه الباردة، يظل يرتجف، أمام الضريح المركزى للموقع ويقدم صلواته.

كان ضريح كاندا موقعًا دينيًا مهمًا لكل من طبقة المحاربين والمواطنين اليابانيين خلال فترة إيدو التى امتدت من 1603 إلى 1868.

المهرجان ليس هو الحدث المقدس الوحيد الذي يحدث في ضريح كاندا، فمهرجان Kanda Mitsuri ، واحد من 3 مهرجانات شنتو رئيسية فى طوكيو ، تحدث أيضًا داخل جدرانها.