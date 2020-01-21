شكرا لقرائتكم خبر عن انتصارات للجيش اليمنى شرق صنعاء.. سقوط عشرات القتلى من الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى تحقيق انتصارات كبيرة فى جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، لافتاً إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الانقلابيين الحوثيين، وقال المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية فى بيان نشرته قناة العربية، إن "الجيش الوطنى تمكن من تحرير سلسلة جبلية فى ميمنة جبهة نهم شرق العاصمة، والتى كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، لافتاً إلى مواصلة قوات الجيش تقدمها المستمر وسط فرار وانهيار كبير فى صفوف الانقلابيين.

كما نشر المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو لجانب من المعارك التى يخوضها الجيش اليمنى ضد الحوثيين فى نهم.

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يذكر أن الجيش اليمنى كان أعلن الأحد تنفيذه عملية استدراج ناجحة لمجاميع من الميليشيات فى منطقة حريب بجبهة نهم، كبدت خلالها الانقلابيين أكثر من 13 قتيلاً، بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

إلى ذلك تشهد جبهة نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، معارك شرسة بين الجيش وميليشيات الحوثي، وسط تقدم كبير لقوات الجيش وتقهقر كبير للانقلابيين الذين حشدوا قواتهم من مختلف الجبهات إلى نهم، التى تعتبر بوابة الوصول إلى العاصمة.