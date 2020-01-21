عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المنزل الطائرة.. بناه لبناني الأصل ليصبح أحد معالم العاصمة النيجيرية

الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يلفت منزل على شكل طائرة في العاصمة النيجيرية أبوجا، الأنظار بشدة حتى من مسافة بعيدة، ويقول صاحبه إنه استوحى تصميمه من حب زوجته للسفر.



أنشأ هذا المنزل، الذي يحتوي بداخله على حمام سباحة ومسجد، سعيد جمال، وهو رجل نيجيري من أصل لبناني.

ويضم البناء الواقع في حي أسوكورو في أبوجا، إلى جانب حمام السباحة والمسجد، غرفاً للنوم في جناحي الطائرة، وبيتا للضيافة وحديقة.

وكان جمال قد انتقل لتوه إلى أبوجا قادماً من ولاية جوس الشمالية الوسطى، التي كان يعيش فيها والداه، لإنشاء شركة بناء.

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وكانت المدينة في طريقها لأن تصبح عاصمة جديدة لنيجيريا، وبعد أن قضى عاما في البحث عن الأرض بالقرب من وسط المدينة، استقر في أسوكورو.

واستغرق تصميم المنزل أكثر من 3 سنوات، وأدخلت عليه تعديلات عدة مرات لكي يلبي متطلبات الأسرة.

ويقول جمال إنه يقوم بترميم وتجديد العقار كل عام، وإضافة طبقة جديدة من الطلاء عند الضرورة، وإدخال تحسينات على التصميم.

كما يحب العمل على تجميل المنزل من الداخل، إلا أنه يقول إن زوجته التي تخجل من الظهور أمام الكاميرات تجري التغييرات بنفسها عندما لا تشعر بالرضا عن نتيجة عمله.

ولجمال 7 أطفال و15 حفيدا، ويعمل معه ابنه محمد في مجال البناء، ويقول إن والده ساعد في بناء إرث قوي للعائلة.

والبناء مفتوح للزائرين الراغبين في القيام بجولات داخله.