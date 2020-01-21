دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ابتكار أسمنت حي يسمح للمباني بترميم نفسها بشكل تلقائي

نجح مهندسون في جامعة كولورادو بولدر الأمريكية في ابتكار نوعاً جديداً من الأسمنت الحي الصديق للبيئة، والذي يمكنه عند استخدامه في تشييد المباني، أن يجعلها تقوم بترميم نفسها بنفسها بشكل تلقائي.

وبحسب ما ذكرته تقارير علمية، فإن هذا الأسمنت الذي تم ابتكاره عبر خلط الرمال والبتكيريا والهلام، يحتوي على نوع من الطحالب البدائية الطبيعية، كما يمكنه امتصاص أشعة الشمس.

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وصرح أحد العلماء المشاركين في هذا الابتكار بأنه يفتح أبواباً أمام تشييد أبنية لديها القدرة على الترميم الذاتي في المستقبل.

وتابع قائلاً أنه رغم أن البكتيريا الزرقاء المستخدمة في صناعة هذا الأسمنت صغيرة وأحادية الخلية في العادة، إلا أنها تنمو في مستعمرات كبيرة، حتى تصبح مرئية.

وأوضح أن هذه البكتيريا تقوم بامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء، لتصنع كربونات الكالسيوم، وهو المكون الرئيسي في الأسمنت.

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وأضافت التقارير أن الأسمنت الحي الجديد يعد بديلاً صديقاً للبيئة لمواد الكيميائية، حيث أنه يساعد على خفض نسبة انبعاث الكربون الناجحة عن الأسمنت التقليدي.

كما أشارت إلى أن هذا الأسمنت مازال في مراحل التجارب الأولى، ولم يحدد العلماء بعد عن موعد طرحه للاستخدام العملي.المزيد:

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